Россиянам грозит штраф в 700 тысяч за отказ вырубить американский клен

Этот инвазивный вид вытесняет абсолютно все другие растения и представляет опасность для флоры столичного региона и всей средней полосы страны.
Ян Брацкий 05-02-2026 12:40
© Фото: Moritz Wolf, httpimagebroker.com#search, Global Look Press

Россиянам грозит штраф в 700 тысяч рублей за растущий на участке американский ясенелистный клен. Россельхоз признал его растением-вредителем, наряду с борщевиком Сосновского. Эти растения требуют уничтожения, сообщили в ведомстве.

«Документ разработан в рамках вступающего с 1 марта в силу федерального закона, который грозит владельцам участков штрафами до 700 тысяч рублей за попустительство борщевику и другим вредным растениям», - пишет «Коммерсантъ».

Опрошенные изданием эксперты указывают на опасность данного растения для Москвы, Подмосковья и всей остальной средней полосы России. Этот инвазивный вид вытесняет абсолютно все другие растения. От него необходимо избавляться, используя в озеленении городов среднерусские породы деревьев, призвал директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм.

Ранее в Росреестре рассказали о планах использования беспилотников для выявления участков, на которых произрастают опасные сорняки. Их владельцам будут высылаться предписания в виде электронных писем. Таким же методом специалисты намерены выявлять несанкционированные свалки либо участки, используемые не по назначению.

