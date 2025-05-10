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В Роскачестве предупредили о штрафах за нарушение режима тишины на даче

Как напомнили в ведомстве, шумом считаются крики, громкая музыка, звуки ремонтных работ и пиротехники.
Анастасия Бобылева 2025-05-10 17:50:39
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В Роскачестве напомнили о штрафах за нарушение режима тишины на даче. В ведомстве подчеркнули, что закон о тишине распространяется не только на городские квартиры, но и на загородные участки.

«Шумом обычно считаются крики, свист, пение, громкая музыка, звуки пиротехники, ремонтные работы, вой домашних питомцев, а также иные звуки, которые нарушают спокойствие соседей», - цитирует сообщение Роскачества RT.

В ведомстве подчеркнули, что нюансы законодательства о режиме тишины  зависят от региона. Так, в Подмосковье и Ленинградской области запрещено шуметь в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00, а в будни с 21:00 до 8:00. Нарушителям  грозит административное наказание в виде штрафа. В Подмосковье сумма взыскания доходит до 3 000 рублей, в Ленинградской области - до 2 000 рублей.

При этом те, кто нарушил режим тишины в первый раз, могут отделаться предупреждением. Если же нарушение будет повторяться в течение года, штраф могут увеличить.

Ранее эксперт рассказала, как не развязать войну с соседями на даче. Она напомнила о правилах, которых следует придерживаться, чтобы мирно сосуществовать с соседями.

#в стране и мире #дача #шум #режим тишины
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