В ближайшие сутки на Землю придут сильные магнитные бури

В течение суток начнутся магнитные бури от корональной дыры на Солнце. Об этом сообщают сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в официальном Telegram-канале.

По их расчетам, сегодня до конца дня поток быстрого солнечного ветра, сейчас формирующийся в крупной корональной дыре на Солнце, догонит Землю. Это запустит период нестабильной геомагнитной обстановки, который продлится два-три дня.

«Данная дыра существует на Солнце уже несколько месяцев, периодически возвращаясь к Земле с интервалом около 27 дней - это время, которое требуется Солнцу на полный оборот вокруг оси», - рассказали в ИКИ РАН.

Каждое появление объекта напротив Земли запускало магнитные бури уровня G1-G2. Примерно такой же прогноз и на этот раз.

Ученые отметили, что всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели. Наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток - в субботу и воскресенье. В этот период наша планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям. Она пройдет через период наибольшей нестабильности. Но уже с понедельника магнитное поле придет в равновесие с внешней средой. Тогда активная фаза геомагнитного шторма завершится.

«Несмотря на очевидное падение вспышечной активности, текущий год остается довольно напряженным в геомагнитном плане», - отметили астрономы.

По их словам, за первые 100 дней года магнитные бури наблюдались в течение 24 дней. По данному показателю год пока находится на втором месте в нынешнем столетии. Он уступает только 2003 году, рекордному как по мощности солнечных вспышек, так и по количеству магнитных бурь. Повышенная геомагнитная активность, предположительно, будет сохраняться до конца 2026 года. С большой вероятностью она сохранится и в следующем году. Затем она быстро покатится вниз на фоне наступающего солнечного минимума.

Ранее ведущий сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт объяснял в разговоре со «Звездой», почему на Солнце пропали все пятна. Он отметил, что это нечастое явление. Пятна - это «области пониженной температуры во внешних частях солнечной короны». Отсутствие пятен - это свидетельство того, что всплесков магнитных бурь не будет в ближайшее время. На самом деле Солнце, похоже, успокаивается. Оно чуть задержалось со своей активностью, она должна снижаться. По словам Эйсмонта, иногда Солнце ведет себя непредсказуемо, и такая активность задержалась чуть ли не на год.

До этого в ИКИ РАН сообщили, что последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года. При этом, как отметили в лаборатории солнечной астрономии, нулевого значения впервые с 2024 года достиг и индекс вспышечной активности. В истории известны продолжительные периоды резкого снижения числа пятен. Наиболее известным является «минимум Маундера». Он длился с 1645 по 1715 год и совпал с наиболее холодной фазой малого ледникового периода. Это была продолжительная эпоха аномально холодных и суровых зим в Европе и Северной Америке.