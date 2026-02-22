В РАН объяснили, почему на Солнце пропали все пятна

На Солнце уже давно должно было уменьшиться число пятен. Соответственно, сократится количество магнитных бурь на Земле. Об этом рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Напомним, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что ни одного пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Ученые уточнили, что сейчас звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей.

«На той стороне Солнца, которую мы видим, действительно пропали все пятна. Это не частое явление. Эти пятна - области пониженной температуры во внешних частях солнечной короны», - начал специалист.

Это вызвано блокированием ухода протонов. Энергия накапливается там, где блокируется, а затем происходит выброс.

«Отсутствие пятен это свидетельство того, что всплесков магнитных бурь не будет в ближайшее время. На самом деле, Солнце ,похоже, успокаивается. Оно чуть задержалось со своей активностью, она должна снижаться. Но иногда Солнце ведет себя непредсказуемо, такая активность задержалась чуть ли не на год», - продолжил Эйсмонт.

Поэтому произошедшая пропажа пятен была ожидаема, «природа берет свое». В ней есть циклы солнечной активности, а потом все должно пойти на спад. Однако вместо этого на Солнце продолжалась активность на таком интенсивном уровне, заключил специалист.