Небензя хотел бы познакомиться с учителем истории Каи Каллас

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя усомнился в профпригодности главы евродипломатии Каи Каллас после ее слов о роли СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщает RT.

Небензя напомнил о комментариях, которые дала Каллас по поводу выступления президента России Владимира Путина на торжественных мероприятиях в Китае. Глава евродипломатии удивилась словам президента о том, что СССР выиграл Вторую мировую войну и победил нацизм. Каллас призналась, что для нее это «что-то новенькое», и у тех, кто «знает историю», это якобы должно вызвать «много вопросов». По словам Небензи, ему бы очень хотелось познакомиться с «учителем истории госпожи Каллас».

«И это говорит высокий представитель ЕС по иностранным делам, которому, очевидно, ничего не известно о том, что именно народы Советского Союза приняли на себя главный удар во Второй мировой войне, понеся тяжелейшие людские потери», - подчеркнул Небензя.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что коллегам главы дипслужбы ЕС нравится то, как она позорится, пытаясь продемонстрировать познания в политике и географии. Лавров заявил об этом, комментируя заявление Каллас о том, что Россия напала на 19 стран, не считая Африки. По его словам, «этот позор продолжается» и «никто ей из ее подчиненных, из членов Евросоюза на это не укажет».

Политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснял в разговоре со «Звездой», что ни Россия, ни США не воспринимают Каллас как серьезного партнера. В Москве исходят из того, что она занимает самые крайние позиции в ЕС, представляя наиболее радикальное крыло европейских «ястребов». Поэтому, по мнению Кортунова, большого желания общаться с ней в РФ нет. В Вашингтоне же просто не считают, что Каллас обладает достаточным политическим весом.