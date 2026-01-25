МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кортунов: для РФ и США Каллас не имеет политического веса

Негативное отношение к Кае Каллас косвенно подтверждается внешними дискуссиями в Евросоюзе, считает Андрей Кортунов.
Гоар Хачатурян 25-01-2026 17:57
© Фото: IMAGO, Mihkel Maripuu, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ни Россия, ни США не воспринимают главу евродипломатии Каю Каллас как серьезного партнера. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

В Москве исходят из того, что она занимает самые крайние позиции в ЕС, представляя наиболее радикальное крыло европейских «ястребов». Поэтому, по мнению Кортунова, большого желания общаться с ней в РФ нет.

В Вашингтоне же просто не считают, что Каллас обладает достаточным политическим весом, отметил политолог. И косвенно это подтверждается внешними дискуссиями в Евросоюзе.

«Например, разговорами о том, что надо бы назначить отдельного представителя Европейского союза по возможным переговорам с Москвой», - сказал он.

Кортунов добавил, что сам факт таких обсуждений говорит о том, что у Каи Каллас есть серьезные противники. В том числе и внутри брюссельской бюрократии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ни РФ, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каей Каллас. Представитель Кремля добавил, что нужно ждать, когда она уйдет.

Помимо этого, Песков сказал, что все европейцы встали на дыбы из-за обнародованной президентом США Дональдом Трампом переписки с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Песков пояснил, что Трамп «нагибает через колено» других политиков, а те, кто в итоге «нагибается», продолжат это делать и дальше.

