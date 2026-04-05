Коллегам главы дипслужбы ЕС Каи Каллас нравится наслаждаться тем, как она позорится, пытаясь продемонстрировать познания в политике и географии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Им нравится наслаждаться тем, как она проявляет свои познания в географии, политике и других сферах», - сказал он.

Лавров заявил об этом, комментируя заявление Каллас о том, что Россия напала на 19 стран, не считая Африки. По его словам «этот позор продолжается», и «никто ей из ее подчиненных, из членов Евросоюза на это не укажет».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала сатанизмом награждение главы европейской дипломатии Кайи Каллас орденом княгини Ольги. Она задалась вопросом, «какое отношение убийственная для Украины политика Евросоюза имеет отношение к наследию древнерусской княгини».

Кроме того, по результатам Мюнхенской конференции по безопасности газета Politico присудила главе европейской дипломатии неофициальную премию за наихудшее выражение эмоций. Она удостоилась награды за худший «покерфейс».