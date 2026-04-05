МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: коллеги Каллас наслаждаются ее позором из-за знаний в политике

Глава МИД РФ заявил это, комментируя заявления Каллас о том, что Россия напала на 19 стран, не считая Африки.
Дарья Ситникова 05-04-2026 17:03
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Коллегам главы дипслужбы ЕС Каи Каллас нравится наслаждаться тем, как она позорится, пытаясь продемонстрировать познания в политике и географии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Им нравится наслаждаться тем, как она проявляет свои познания в географии, политике и других сферах», - сказал он.

Лавров заявил об этом, комментируя заявление Каллас о том, что Россия напала на 19 стран, не считая Африки. По его словам «этот позор продолжается», и «никто ей из ее подчиненных, из членов Евросоюза на это не укажет».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала сатанизмом награждение главы европейской дипломатии Кайи Каллас орденом княгини Ольги. Она задалась вопросом, «какое отношение убийственная для Украины политика Евросоюза имеет отношение к наследию древнерусской княгини».

Кроме того, по результатам Мюнхенской конференции по безопасности газета Politico присудила главе европейской дипломатии неофициальную премию за наихудшее выражение эмоций. Она удостоилась награды за худший «покерфейс».

#в стране и мире #ЕС #Лавров #МИД РФ #Каллас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 