На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение

Все дизель-генераторы, необходимые для обеспечения безопасности станции, штатно запущены и работают в нормальном режиме.
Сергей Дьячкин 14-04-2026 07:05
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Global Look Press

На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение, ситуация под контролем. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

В публикации уточняется, что в результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1». При этом линия «Днепровская» остается отключенной с 24 марта 2026 года.

Из-за потери внешнего электроснабжения питание собственных нужд станции, которые необходимы для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме.

Отмечается, что технологические системы Запорожской АЭС находятся в безопасном состоянии. Персонал станции непрерывно контролирует параметры работы оборудования. По словам сотрудников, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме. Он не превышает естественных природных значений.

#ЛЭП #электроснабжение #дизель #атомная станция #заэс #Запорожская атомная электростанция
