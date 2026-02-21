Лихачев: ситуация в Энергодаре ухудшается из-за ежедневных обстрелов

Ситуация в Энергодаре продолжает ухудшаться, городская инфраструктура и даже социальные объекты подвергаются практически ежедневным обстрелам, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Например, 20 февраля дрон-камикадзе взорвался во дворе школы №4 во время занятий. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщил он изданию «Страна Росатом».

По его словам, 10 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли и вывели из строя линию электропередачи «Ферросплавная». Кроме того, под удар попали открытое распределительное устройство Запорожской тепловой электростанции (ТЭС) и тепловой коллектор, который отвечал за отопление Энергодара.

Подачу тепла удалось восстановить в течение дня. Но возобновить энергоснабжение по поврежденной линии в нынешних условиях невозможно, пояснил Лихачев. Во-первых, ущерб от атаки ВСУ значительный, во-вторых, этот участок находится под обстрелами.

Гендиректор госкорпорации добавил, что ремонтные работы могут занять несколько дней. Таковы предварительные оценки. Сейчас «Росатом», министерство обороны, Росгвардия и министерство иностранных дел вместе с МАГАТЭ обсуждают сроки и условия режима тишины.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с предложением о временном прекращении огня вокруг Запорожской АЭС. Это нужно для оценки ущерба и ремонта одной из двух внешних линий электропередачи, которая питает станцию, - «Ферросплавная-1» на 330 кВ.