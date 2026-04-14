Школьники смогут потренироваться в сдаче ЕГЭ на «Госуслугах»

Тренажер для подготовки к сдаче Единого государственного экзамена заработал на портале «Госуслуги». С его помощью можно ознакомиться с порядком проведения испытаний и попробовать решить типовые задания, рассказало Минцифры в своем канале в Мах.

«На "Госуслугах" заработал тренажер подготовки к ЕГЭ. Это удобная возможность систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом, заранее познакомившись с форматом испытаний», - сказано в сообщении.

Сейчас в тренажере доступны задания по базовой математике и информатике. Задания разработаны экспертами-педагогами. Акцент сделан на самый востребованный материал. Также работает рубрика «Вопрос-ответ» и видеоконсультация. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо попросить робота Max найти «Навигатор подготовки к ЕГЭ» и выбрать тренировочный экзамен.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что с этого года и далее Единый госэкзамен будет проводиться в сроки не ранее 1 июня. По мнению ведомства, это поможет школьникам и учебным заведениям как можно лучше подготовиться к выпускным мероприятиям. Идею поддержал заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.