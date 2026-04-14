МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Школьники смогут потренироваться в сдаче ЕГЭ на «Госуслугах»

Симулятор сдачи ЕГЭ - удобная возможность систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса.
Ян Брацкий 14-04-2026 14:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Тренажер для подготовки к сдаче Единого государственного экзамена заработал на портале «Госуслуги». С его помощью можно ознакомиться с порядком проведения испытаний и попробовать решить типовые задания, рассказало Минцифры в своем канале в Мах.

«На "Госуслугах" заработал тренажер подготовки к ЕГЭ. Это удобная возможность систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом, заранее познакомившись с форматом испытаний», - сказано в сообщении.

Сейчас в тренажере доступны задания по базовой математике и информатике. Задания разработаны экспертами-педагогами. Акцент сделан на самый востребованный материал. Также работает рубрика «Вопрос-ответ» и видеоконсультация. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо попросить робота Max найти «Навигатор подготовки к ЕГЭ» и выбрать тренировочный экзамен.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что с этого года и далее Единый госэкзамен будет проводиться в сроки не ранее 1 июня. По мнению ведомства, это поможет школьникам и учебным заведениям как можно лучше подготовиться к выпускным мероприятиям. Идею поддержал заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

#в стране и мире #ЕГЭ #госуслуги #экзамен #рособрнадзор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 