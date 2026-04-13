Сдачу ЕГЭ в российских школах перенесли на срок не ранее 1 июня

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. По его мнению, это позволит школам распланировать подготовку и проведение всех выпускных мероприятий.

«В этом году впервые и в последующие годы теперь Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня. <...> Ранее было поручение президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило - только с 1 июня», - цитирует aif.ru слова Музаева.

В ведомстве также напомнили выпускникам и их родителям, что школьники могут взять с собой на сдачу Единого государственного экзамена. Это черная гелевая или капиллярная ручка, удостоверяющий личность документ, перекус, необходимые лекарственные препараты и разрешенные учебные принадлежности, к которым относятся линейки, калькуляторы и прочее.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что будущим абитуриентам педагогических вузов придется сдавать профильные ЕГЭ в школе. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, это коснется поступающих по направлениям математика, физика/астрономия, информатика, биология, химия, русский язык и литература. Обществознание больше не будет приниматься в качестве обязательного вступительного испытания, сообщил Кравцов.