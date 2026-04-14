Лавров встретился в Пекине с главой МИД Китая

Глава МИД РФ отметил, что Россия и КНР планируют обсудить идеи Владимира Путина о создании евразийской архитектуры безопасности.
Сергей Дьячкин 14-04-2026 13:20
Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Пекине со своим китайским коллегой Ван И. Сообщалось, что министры обсудят в том числе ситуацию вокруг Украины и события на Ближнем Востоке.

В открытой части переговоров Лавров рассказал о конкретных планах предстоящих контактов президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам главы МИД РФ, европейцы планируют создать новый агрессивный блок с участием Киева и нацелить его против Москвы. Министр отметил, что Запад нагнетает ситуацию вокруг Тайваня и на Корейском полуострове.

По словам Лаврова, Россия и Китай планируют обсудить конкретные шаги в русле инициатив Си Цзиньпина о глобальной безопасности и идеи Владимира Путина о создании евразийской архитектуры безопасности. Глава МИД РФ отметил, что сегодня основы международных отношений подвергаются сильнейшим испытаниям. Он назвал встречу своевременной для обсуждения этих вопросов.

Глава МИД Китая Ван И в свою очередь подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество становится только крепче. По его словам, Россия и Китай «полностью координируют позиции» и поддерживают друг друга в международных отношениях. Министр отметил, что Москва и Пекин должны «воспользоваться историческим шансом» и вывести свое стратегическое сотрудничество на новый уровень.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России прибыл с официальным визитом в Пекин. Было запланировано обсуждение с китайским коллегой сотрудничества между странами, взаимодействия в ООН, БРИКС, ШОС и АТЭС, а также ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Министры проведут «обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке».

До этого Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи детали состоявшихся в Исламабаде ирано-американских переговоров. Отмечалось, что Россия поддерживает продолжение дипломатических усилий, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в Ближневосточном регионе. Для этого необходимо учитывать законные интересы Ирана и его соседей, добавили в ведомстве.

#Китай #Сергей Лавров #Владимир Путин #МИД РФ #Си Цзиньпин #Пекин #ван и #встреча #МИД Китая
