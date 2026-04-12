Лавров прибыл с официальным визитом в Пекин

У главы МИД РФ запланированы переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
Дарья Ситникова 14-04-2026 05:16
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Пекин. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Там министр обсудит с китайским коллегой сотрудничество между странами, взаимодействие в ООН, БРИКС, ШОС и АТЭС, а также ситуацию на Украине и Ближнем Востоке», - сказано в материале.

В рамках поездки у Лаврова запланированы переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Ожидается, что министры проведут «обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке».

Ранее стало известно, что глава МИД РФ провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Они обсудили детали состоявшихся в Исламабаде ирано-американских переговоров.

Россия поддерживает продолжение дипломатических усилий, которые позволили бы устранить первопричины конфликта. Это поможет добиться долгосрочной стабилизации обстановки в ближневосточном регионе.

#Китай #Лавров #МИД РФ #Пекин #ван и #официальный визит
