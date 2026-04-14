Лавров обсудил с Аракчи детали ирано-американских переговоров в Исламабаде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи детали состоявшихся в Исламабаде ирано-американских переговоров. Об этом сообщает МИД РФ.

Отмечается, что Россия поддерживает продолжение дипломатических усилий, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в ближневосточном регионе. Для этого необходимо учитывать законные интересы Ирана и его соседей, добавили в ведомстве.

«Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации, вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса, который не имеет военного решения…», - говорится в сообщении.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства выразил своему иранскому коллеге искренние соболезнования в связи со смертью экс-главы МИД Ирана Камаля Харрази. Советник верховного лидера Исламской Республики получил тяжелые травмы, которые были несовместимы с жизнью, в результате атак на Тегеран.

Напомним, в ходе предыдущего телефонного разговора Лаврова и Аракчи, который состоялся 9 апреля, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, включая режим прекращения огня между США и Исламской Республикой. Глава российского МИД добавил, что перемирие в регионе должно распространяться и на Ливан.