МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил, что нужно дождаться конкретных шагов Мадьяра

Пресс-секретарь президента отметил, что при новом правительстве Москва и Будапешт вряд ли станут друзьями, но РФ надеется на прагматичность нового венгерского премьера.
Сергей Дьячкин 14-04-2026 12:33
© Фото: David Balogh, XinHua, Global Look Press

Петер Мадьяр, чья партия одержала победу на парламентских выборах в Венгрии, после победы на выборах делает много заявлений, но нужно дождаться первых конкретных шагов нового правительства. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну, разумеется, после победы на выборах господин Мадьяра много, много заявлений, проводит много пресс-конференций», - отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства предложил дождаться, когда будет сформировано новое правительство Венгрии. По его словам, пока можно с удовлетворением отмечать что у новых венгерских властей присутствует готовность вести прагматичный диалог. По словам Пескова, это взаимная готовность, но дальше Москва будем ориентироваться по конкретным шагам Будапешта.

По словам Пескова, Россия и Венгрия едва ли станут друзьями при новом премьере республики. Но Москва надеется на прагматичность Мадьяра.

Также Песков сообщил, что работа интернета в России будет полностью нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности. Пресс-секретарь президента сообщил, что никаких объявлений со стороны США по поводу продления лицензии на продажу российской нефти не делалось. Песков добавил, что сегодня президент России Владимир Путин встретится с гендиректором «Россетей» Рюминым.

Ранее пресс-секретарь президента отмечал, что Россия рассчитывает на продолжение прагматичных отношений официальных Москвы и Будапешта при новом руководстве Венгрии. Песков уточнил, что Россия с уважением относится к тому выбору, который в ходе голосования сделал венгерский народ. По мнению Пескова, итоги венгерских выборов не скажутся на ситуации вокруг украинского конфликта. Также представитель Кремля адресовал в Будапешт вопросы о дальнейшем использовании нефтепровода «Дружба».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 