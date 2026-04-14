CNN: китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки американской блокаде

Танкер Rich Starry, принадлежащий китайской компании, прошел через Ормузский пролив после начала морской блокады ВС США, которую объявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic.

Уточняется, что танкер ходит под флагом Малави. По имеющейся информации, судно прошло Ормузский пролив 14 апреля утром. Изначально танкер пытался выйти из Персидского залива вчера вечером, но развернулся у острова Кешм. Судно перевозит метанол, его пунктом назначения указан Китай. Танкер принадлежит компании Full Star Shipping. С 2023 года он находится под санкциями США за связь компании с Ираном.

Ранее генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре со «Звездой» объяснил, что каждый новый шаг США вызывает насмешку и говорит о полном непрофессионализме команды американского президента Дональда Трампа, поскольку блокирование Ормузского пролива приведет к коллапсу экономик многих государств. Эксперт отметил, что 30% иранской нефти получает Китай. Попытки американцев блокировать танкеры с иранской нефтью, которые идут в КНР, могут привести к очень серьезному конфликту.

Ранее политолог Владимир Шаповалов объяснил «Звезде», что США не смогут полностью заблокировать Ормузский пролив для всех судов, поскольку это практически невозможно с учетом и географии, и соотношения сил. Поэтому, по мнению ученого, в данном случае речь идет скорее об очередном сотрясании воздуха со стороны США, президент которых находится в достаточно сложной ситуации и пытается каким-то образом продемонстрировать свою собственную силу и свои возможности в отсутствии таковых.Что касается участия европейцев в этой операции, то, по мнению эксперта, у них нет на это ни сил, ни желания, ни финансовых возможностей, поэтому они инициативу не поддержат.