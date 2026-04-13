CNN: США оказались в тупике из-за провала переговоров с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа оказалась в тупике после провалившихся в минувшие выходные переговоров между в Исламабаде. Об этом заявил телеканал CNN.

Как отмечается в материале, после того, как Соединенные Штаты не смогли добиться от Ирана принятия всех их требований, у Вашингтона остались лишь «непривлекательные варианты». Сама ситуация, считает телеканал, в сущности, «зашла в тупик». Важнейший тезис Трампа о том, что «военная мощь США подчинит всех их противников своей воле», не сработал. Иран отверг требования Америки об отказе от разработки ядерного оружия. К тому же Исламская Республика отказалась открыть Ормузский пролив.

Теперь Трамп может продолжить военную операцию против Ирана, нанеся еще больший урон его экономике. Но это ухудшит экономическую ситуацию в самих США и многих других странах мира. А удары по гражданской инфраструктуре Ирана могут спровоцировать ответные удары по американским союзникам на Ближнем Востоке. На фоне всего этого цена, как напоминает телеканал барреля нефти уже выросла на 8%, до $104.

При этом любая попытка США выйти из региона, объявив о достижении военных целей, негативно скажется на Америке. По мнению канала это связано с тем, что Иран продолжает контролировать Ормузский пролив и сохранил все запасы обогащенного урана.

Политолог Владимир Шаповалов в разговоре со «Звездой» объяснил, что США не смогут полностью заблокировать Ормузский пролив для всех судов, поскольку это технически невозможно. Что касается участия европейцев в этой операции, то, по мнению эксперта, у них нет на это ни сил, ни желания, ни финансовых возможностей, поэтому они инициативу не поддержат. Соответствующее заявление Трампа Шаповалов назвал «посланием бумажного тигра».

Ранее Трамп пообещал, что США будут блокировать все суда, которые попытаются войти в Ормузский пролив или выйти из него. По словам американского лидера, Штаты будут отслеживать такие суда вместе с другими странами. Кто именно поддержал его инициативу, Трамп не сказал. Коснулся президент США и результатов переговоров между США и Ираном. По его утверждениям, были достигнуты договоренности по всем вопросам, кроме ядерного.