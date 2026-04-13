Выжившие на Камчатке рассказали, как 36 часов боролись за жизнь

Туристы, выжившие в походе на Авачинском перевале на Камчатке, рассказали, как 36 часов боролись с пургой, во время которой погибли два члена команды. Об этом семейная пара Дмитрия и Полины сообщила в своем Telegram-канале.

«Мощнейшее стихийное бедствие унесло жизни двух наших друзей - Сережи и Феди», - говорится в материале.

По словам туристов, непогода пыталась похоронить их заживо. Они больше шести часов удерживали шатер, а потом около 30 часов «боролись за жизнь на улице». Супруги подчеркнули, что сами пострадали не физически, а морально. Они добавили, что у них нет слов, которыми можно описать то, что «происходит внутри».

Десятого апреля спасатели обнаружили всех семерых туристов, которые числились пропавшими без вести. Двое путешественников погибли, а пятеро остались живы, но получили тяжелые обморожения. Выжившим оперативно оказали медицинскую помощь. В правительстве Камчатского края пообещали оказать родственникам погибших полную поддержку.

Путешественники вышли из поселка Пиначево 28 марта. Пятью днями позже произошел конфликт, в результате которого группа разделилась и двое ее участников пошли по альтернативному пути. Первые несколько дней туристы продолжали держать связь друг с другом, однако 7 апреля она пропала. Поиски проходили в сложных погодных условиях, на месте событий свирепствовала низовая метель. К поискам привлекались наземные группировки спасателей МЧС России, КГКУ «ЦОД», а также волонтеры.