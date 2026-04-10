Низовая метель осложнила поиски пропавших на Камчатке туристов

Семеро туристов пропали в районе Авачинского перевала.
Вероника Левшина 10-04-2026 05:19
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В зоне поисков семерых туристов в районе Авачинского перевала началась низовая метель. Об этом сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Решается вопрос о привлечении авиации МЧС России для поиска пропавшей группы туристов», - заявил Лебедев.

Напомним, группа любителей активного отдыха поссорилась с другими участниками похода и решила продолжить путь по маршруту без палатки, после чего с ними пропала связь. Последний раз они выходили на связь 7 апреля.

Известно, что путешественники вышли из поселка Пиначево 28 марта. Конфликт произошел пятью днями позже, вследствие чего группа разделилась и два участника пошли по альтернативному пути. Первые несколько дней туристы продолжали держать связь друг с другом, однако седьмого апреля, оставшаяся на основном маршруте группа куда-то пропала. В последний раз их видели у водопада на реке Шумная.

Лебедев не исключил, что путешественники могли попасть в пургу и замерзнуть. Контрольная дата их возвращения - сегодня. Службы спасения уже приступили к поискам туристов.

#авиация #в стране и мире #МЧС #Камчатка #поиски #пропавшие туристы
