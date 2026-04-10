Семеро туристов без палатки пропали на Камчатке

Они поссорились с остальными членами группы и ушли по маршруту без палаток.
Тимур Юсупов 10-04-2026 01:40
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Семеро туристов пропали на Камчатке. Об этом сообщил министр края по ЧС Сергей Лебедев.

Согласно имеющейся информации, группа любителей активного отдыха поссорилась с другими участниками похода и ушла продолжать путь по маршруту без палатки, после чего с ними пропала связь. Найти туристов не могу уже третий день.

Известно, что путешественники вышли из поселка Пиначево 28 марта. Конфликт произошел пятью днями позже, вследствие чего группа разделилась и двое ее участников пошли  по альтернативному пути. Первые несколько дней туристы продолжали держать связь друг с другом, однако седьмого апреля, оставшаяся на основном маршруте отдыхающие куда-то пропали - в последний раз их видели у водопада на реке Шумная.

Лебедев не исключил, что путешественники могли попасть в пургу и замерзнуть. Контрольная дата их возвращения - сегодня. Службы спасения уже подготовились к поискам туристов.

Ранее сообщалось, что на российско-грузинской границе в Верхнем Ларсе застряли около сотни российских туристов из-за высокой опасности схода лавин.

#Камчатка #Туристы #холод #путешественники #пропавшие туристы
