Посольство РФ в Анкаре призвало усилить безопасность дипмиссий

США продолжают наращивать свою группировку на Ближнем Востоке.
Виктория Бокий 13-04-2026 05:04
© Фото: Altan Gocher, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Обстановка на Ближнем Востоке делает необходимым усиление мер безопасности российских дипмиссий в странах региона. Об этом сообщает посольство РФ в Турции.

«Обстановка на Ближнем и Среднем Востоке остается очень напряженной. Периодически, как это было с Газой, Ливаном, и в Персидском заливе происходит резкое обострение ситуации», - заявили в российском диппредставительстве в Анкаре, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Несколько часов назад Центральное командование ВС США сообщило о начале морской блокады всех морских судов, заходящих в иранские порты и покидающих их, с 13 апреля. ВС США не будут препятствовать только тем судам, которые следуют транзитом через Ормузский пролив в порты, не принадлежащие Ирану.

Как писала Wall Street Journal, американские военные продолжают наращивать свою группировку на Ближнем Востоке. Авторы статьи отмечали, что в ближайшие дни в регион доставят от 1 500 до 2 000 солдат из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Штатов.

#в стране и мире #Ближний Восток #Турция #Анкара #Посольство России #дипмиссии
