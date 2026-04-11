WSJ: армия США продолжает усиливать свою группировку на Ближнем Востоке

Авианосец USS George H. W. Bush находится в Атлатнике.
Глеб Владовский 11-04-2026 07:23
© Фото: Kendall Torres / dpa / Globallookpress

Американские военные продолжают наращивать свою группировку на Ближнем Востоке в преддверии переговоров с Ираном. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«На Ближний Восток недавно прибыли истребители и штурмовики... В ближайшие дни туда доставят от 1 500 до 2 000 бойцов из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии», - говорится в материале.

Как сообщает издание, авианосец USS George H. W. Bush с кораблями сопровождения вышел с базы ВМС США Норфолк в конце марта и находится в атлантическом регионе. Кроме того, USS Boxer с 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты еще в середине марта вышел из Калифорнии и находится в Тихом океане.

Ранее сообщалось, что иранскую делегацию, прибывшую в Исламабад, Пакистан, для ведения переговоров с США, возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. В Пакистан также прибыла американская сторона, которую возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

