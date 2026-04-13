Самые напряженные выборы за 16 лет: чего ждать венграм от победы Мадьяра

Самые напряженные за последние 16 лет выборы пережила Венгрия. Сейчас страна постепенно возвращается к привычной жизни после прошедшей ночи, которая была очень громкой. Сразу после голосования у здания парламента организовали музыкальный концерт. Именно эта площадь стала главной для наблюдения за итогами.

Отмечается, что столица Венгрии на этих выборах была в основном оппозиционно настроена к действующему премьеру Виктору Орбану. И то, что подавляющее большинство голосов в Будапеште отдано за партию Мадьяра, откровением ни для кого не стало. А вот сами результаты выборов по стране для многих стали неожиданностью. Не в плане победы оппозиции, а то с каким перевесом партия «Тиса» победила.

Из 199 мест в Парламенте 138 получает партия Петера Мадьяра. Это пока предварительные результаты, но фактически осталось посчитать только голоса из-за границы. Их не так много, и что-то кардинально изменить уже не удастся.

К этим парламентским выборам в Венгрии впервые было приковано столь большое внимание во всем мире. Когда в день голосования на избирательный участок приехал Орбан, его уже ждали журналисты со всех уголков мира.

Прямо возле избирательных участков - плакаты с кандидатами в правительство. Напомним, что агитация в день голосования запрещена полностью. Их просто никто не снял по завершении предвыборной кампании. Уже после закрытия участков сообщили, что выборы прошли без эксцессов, в соответствии со всеми правилами. Явка оказалась рекордной - почти 78%.

Спустя несколько часов, когда было подсчитано около 60% голосов, Виктор Орбан вышел на сцену перед избирателями и признал поражение. Его оппонент Петер Мадьяр сразу после оглашения предварительных результатов призвал президента страны, а также главного прокурора и других высокопоставленных чиновников добровольно уйти в отставку. Новый курс Мадьяр обещает взять и во внешней политике. Прежде всего, он хочет пересмотреть взгляды на отношения с Россией. Политик еще во время предвыборной кампании обвинял Орбана в связях с Москвой.

При этом, Мадьяр признал, что Венгрия серьезно зависит от российских поставок и будет нуждаться в энергоресурсах нашей страны еще много лет. Больше половины газа и нефти в стране – российского производства. Ранее Мадьяр заявлял, что желает полностью отказаться от российских поставок к 2035-му году. Но после победы заявил, что контакты с Россией пока разрывать не собирается.

Также Мадьяр заявил, что Венгрия по-прежнему не станет участвовать в выделении Украине 90 млрд евро, но блокировать кредит ЕС не будет.

Кроме того, глава партии «Тиса» выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и выразил надежду, что после окончания конфликта Европа снимет санкции с России.

Сам же Петер Мадьяр - личность неоднозначная. Бывший соратник Орбана был долгое время членом его партии, но в 2024-ом вышел из нее и возглавил оппозицию. Был замешан в ряде скандалов, в том числе связанных с наркотиками.