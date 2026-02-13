В Венгрии разгорелся политический скандал на сексуальной почве. Журналистам разослали ссылку на сайт, который обещает опубликовать интимное видео с участием лидера оппозиционной партии «Тиса» и главного противника премьера Виктора Обрана политика Петера Мадьяра. Видео пока не обнародовали, только показали кадр из комнаты, где его могли снять.

Загадочная фотография, опубликованная накануне в интернете, будоражит умы всего Европейского общества. На черно-белом снимке номер отеля в Будапеште. В центре - кровать со скомканным одеялом подтверждает догадки о проведенной здесь кем-то бурной ночи прикроватный столик, вернее то, что на нем стоит. Поднос с неизвестным белым порошком. Над фотографией подпись, которая гласит - «Однажды». А ниже дата - 3 августа 2024-го года. И все это появилось на одностраничном сайте с Венгерским доменом, а в адресе этого сайта фигурирует имя: Марк Раднай. Это заместитель лидера оппозиционеров, который тут же отверг все обвинения в свой адрес.

И пока мир замер в ожидании грядущей видеозаписи, на первый план этого скандала, не дожидаясь полного обнародования материалов, вышел лидер сам Мадьяр и внезапно признался, что в том номере и в ту ночь был он. На своей странице он опубликовал ролик, где попытался объясниться, мол, был на вечеринке вместе со своими соратниками. Там же встретил свою бывшую девушку.

«Хотя в то время мы с Эвелин Фогель уже не состояли в отношениях из-за постоянного шантажа, в ту ночь я не понимал, что столкнулся с операцией спецслужб, поэтому и позволил себя соблазнить. На столе были алкоголь и наркотики. Я сидел рядом, но ничего не трогал и не употреблял. Оглядываясь назад, я понимаю, что действия Эвелин Фогель и ее усиливающийся шантаж говорят о том, что я попал в классическую дискредитирующую ситуацию, оформленную в российском стиле», - заявил он.

Такой сюрприз на столе, утверждает Мадьяр, оставили любовникам люди, которые были там в тот день. В своем видеообращении он не просто обвинил во всем почему-то российские спецслужбы, но и заявил, что именно его бывшая девушка причастна к этой операции. По словам Мадьяра ранее Эвелин уже шантажировала его некими аудиозаписями и требовала деньги.

Между тем венгерские СМИ и ранее уличали оппозиционера в любви к вечеринкам и нездоровому образу жизни.

Весь этот скандал развернулся на фоне предстоящих в апреле парламентских выборах в Венгрии. В 2024 бывший соратник по правящей партии Орбана переметнулся на сторону оппозиции, обвинив действующую власть в коррупции и кумовстве. И с тех пор выстраивает свой политический курс на популизме, с ориентацией на Евросоюз и поддержку Украины.

Его предвыборная программа полна ярких лозунгов. И ни слова о суверенитете страны, в том числе, и в вопросе энергетики. Киевскому режиму жизненно важно, чтобы на предстоящих выборах победила оппозиция, которая поставит во главе правительства нового, лояльного Украине и Брюсселю премьера. Действующий - Виктор Орбан, постоянно блокирует решения ЕС, связанные с финансированием Украины и обещает, что пока он у власти - Украине путь в ЕС заказан.