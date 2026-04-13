FT: ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для разморозки 35 млрд евро

Первым делом Еврокомиссия потребовала от Мадьяра восстановления отношений с Украиной.
Виктория Бокий 13-04-2026 23:10
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Globallookpress

Евросоюз требует от лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра выполнить 27 условий для получения около 35 миллиардов евро, выделенных Будапешту из общего бюджета и замороженных из-за разногласий. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По данным газеты, Брюссель заморозил около 35 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии. Отмечается, что около 18 миллиардов из этой суммы были заблокированы.

Кроме того, более 17 миллиардов должны были выдать в виде оборонных кредитов под низкий процент. По информации одного из представителей ЕК, заморозка этих средств была вызвана разногласиями между Будапештом и Брюсселем, а также отказом венгерского премьера Виктора Орбана от проведения требуемых ЕС реформ.

«Для разблокировки этих средств Венгрии потребуется выполнить 27 условий, включая антикоррупционные проверки и отмену решений времен Орбана, которые были сочтены нарушениями правил ЕС», - пишут авторы статьи.

Как сказано в материале, Еврокомиссия связалась с Мадьяром сразу же после его победы на выборах, потребовав восстановления отношений с Украиной, а также начать реформы для разблокировки замороженных средств. По словам одного из дипломатов, чье имя издание не раскрыло, Будапешту также будет необходимо провести реформу судебной системы и служб безопасности, а также заменить руководство крупнейших госучреждений и предприятий.

Помимо этого, Брюссель рассчитывает, что новые власти в Венгрии снимут вето на выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро и прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба».Также они хотят, чтобы Венгрия больше не возражала о начале прямых переговоров с Киевом о членстве в Евросоюзе.

Накануне стало известно, что на парламентских выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия во главе с Петером Мадьяром. Во время митинга в Будапеште он успел наобещать, что вернет своей стране полноправное участие в ЕС и НАТО, а также будет вести государство в европейском направлении.

#евросоюз #Венгрия #Брюссель #Еврокомиссия #петер мадьяр
