UKMTO сообщило о начале блокады Ормузского пролива

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердило получение уведомления о блокаде Ормузского пролива. Об этом говорится на странице Центра в соцсети X.

Уточняется, что ограничения вводятся на морской доступ к иранским портам и прибрежным районам, включая акватории Персидского и Оманского заливов, а также Аравийского моря к востоку от Ормузского пролива. По данным, указанным в сообщении, UKMTO получило уведомление о начале действия блокады с 14:00 по всемирному координированному времени (17:00 по мск).

Кроме того, ограничения применяются без различия к судам под любым флагом, взаимодействующим с иранскими портами, нефтяными терминалами и прибрежной инфраструктурой. Известно, что блокада стала распространяться на всю иранскую береговую линию, но транзитный проход через Ормузский пролив к неиранским портам не ограничен. Несмотря на это, все суда, проходящие через Ормуз, будут досмотрены, а нейтральным судам в иранских портах – предоставлен ограниченный льготный период для выхода.

Напомним, о морской блокаде Ормузского пролива Вооруженными силами США стало известно в ночь с 12 на 13 апреля. Центральное командование Соединенных Штатов сообщало об этом на своей странице в X.

Как ранее писала газета The Wall Street Journal, более 15 военных кораблей США задействованы в блокаде Ирана в Ормузском проливе. На данный момент на Ближнем Востоке находятся авианосец, несколько эсминцев с управляемым ракетным оружием, десантный корабль и ряд других боевых единиц.