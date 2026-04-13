WSJ: США задействовали более 15 военных кораблей в блокаде Ормуза

Более 15 военных кораблей США задействованы в блокаде Ирана в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в Ближневосточном регионе находятся авианосец, несколько эсминцев с управляемым ракетным оружием, десантный корабль и ряд других боевых единиц. Отмечается, что эти корабли могут нести вертолеты, которые потом будут использованы для поддержки бортовых операций.

Ранее Центральное командование ВС США сообщало о начале морской блокаде 13 апреля. Тогда же появилась информация, что ограничения затронут все суда, заходящие в иранские порты и покидающих их.

После этого заявления цена на нефть марки Brent взлетела на 8%. Ее стоимость превысила 102 доллара за баррель.