МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: США задействовали более 15 военных кораблей в блокаде Ормуза

На Ближнем Востоке уже находятся авианосец, несколько эсминцев с ракетным оружием, десантный корабль и ряд других боевых единиц США.
Виктория Бокий 13-04-2026 21:16
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Globallookpress

Более 15 военных кораблей США задействованы в блокаде Ирана в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в Ближневосточном регионе находятся авианосец, несколько эсминцев с управляемым ракетным оружием, десантный корабль и ряд других боевых единиц. Отмечается, что эти корабли могут нести вертолеты, которые потом будут использованы для поддержки бортовых операций.

Ранее Центральное командование ВС США сообщало о начале морской блокаде 13 апреля. Тогда же появилась информация, что ограничения затронут все суда, заходящие в иранские порты и покидающих их.

После этого заявления цена на нефть марки Brent взлетела на 8%. Ее стоимость превысила 102 доллара за баррель.

#блокада #сша #корабли #Ормузский пролив #вс сша
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 