Цена нефти Brent взлетела на 8% на фоне заявлений Трампа о блокаде Ормуза

Цена за баррель нефти превысила 102 доллара.
Виктория Бокий 13-04-2026 02:08
© Фото: Joel Angel Juarez, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Цена нефти марки Brent взлетела на 8% после заявления президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива. Об этом следует из данных торгов.

Стоимость нефти данной марки превысила 102 доллара за баррель. По состоянию на 01:01 по московскому времени цена июньских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 7,76% относительно предыдущего закрытия - до 102,59 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов поднялась на WTI - на 8,2%, до 104,51 доллара.

Напомним, в начале апреля ключевая цена на физическую нефть с фиксированным сроком поставки (Dated Brent) превышала отметку в 140 долларов за баррель. Это было впервые с 2008 года.

К 1 апреля цена Dated Brent составляла около 128 долларов за баррель. Но на следующий день стоимость выросла до 141,37 доллара, превысив максимальные значения, зафиксированные в начале украинского кризиса в 2022 году.

Несколько часов назад Центральное командование США сообщило о начале морской блокады всех морских судов, заходящих в иранские порты и покидающих их, с 13 апреля. США не будут препятствовать только судам, которые следуют транзитом через Ормузский пролив в порты, не принадлежащие Ирану.

#в стране и мире #блокада #нефть #Ормузский пролив #цены #Brent
