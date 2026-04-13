Украинским ватерполистам засчитали поражение за отказ от игры с россиянами

Сборной Украины по водному поло присудили техническое поражение за неявку на матч за седьмое место с россиянами на Кубке мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics). Турнир проходит на Мальте, матч должен был состояться сегодня в 16.00 по московскому времени.

«Наши спортсмены прибыли в бассейн, они разулись. Так как украинцы не явились, им засчитано техническое поражение. Это дело украинской стороны, но мы были готовы, меня удивило их решение, ведь это же спорт», - сказал ТАСС председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Для наших атлетов этот турнир стал первым с момента отстранения и наложения санкций в 2022 году. Напомним, ранее World Aquatics заявила о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов. Отныне они могут выступать наравне со всеми в международных турнирах под эгидой организации. При этом они могут использовать соответствующую униформу, национальные флаги и гимны.

Ранее генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала решение допустить российских шахматистов до участия в международных соревнованиях с национальной символикой. Участники генассамблеи большинством голосов поддержали возможность участия российских спортсменов в международных турнирах как в полном, так и в частичном формате.