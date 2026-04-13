МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинским ватерполистам засчитали поражение за отказ от игры с россиянами

Ранее World Aquatics заявила о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов.
Ян Брацкий 13-04-2026 19:02
© Фото: IMAGO, Felix Schlikis, www.imago-images.de, Global Look Press

Сборной Украины по водному поло присудили техническое поражение за неявку на матч за седьмое место с россиянами на Кубке мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics). Турнир проходит на Мальте, матч должен был состояться сегодня в 16.00 по московскому времени.

«Наши спортсмены прибыли в бассейн, они разулись. Так как украинцы не явились, им засчитано техническое поражение. Это дело украинской стороны, но мы были готовы, меня удивило их решение, ведь это же спорт», - сказал ТАСС председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Для наших атлетов этот турнир стал первым с момента отстранения и наложения санкций в 2022 году. Напомним, ранее World Aquatics заявила о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов. Отныне они могут выступать наравне со всеми в международных турнирах под эгидой организации. При этом они могут использовать соответствующую униформу, национальные флаги и гимны.

Ранее генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала решение допустить российских шахматистов до участия в международных соревнованиях с национальной символикой. Участники генассамблеи большинством голосов поддержали возможность участия российских спортсменов в международных турнирах как в полном, так и в частичном формате.

#Спорт #Россия #Украина #водное поло #World Aquatics
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 