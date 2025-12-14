МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FIDE поддержала допуск россиян к турнирам под национальным флагом

На голосование были представлены две резолюции, которые делегаты поддержали по очереди путем тайного голосования.
Владимир Рубанов 14-12-2025 20:39
© Фото: Leco Viana, Leco Viana Keystone Press Agency, Global Look Press

Российских шахматистов могут допустить до участия в международных соревнованиях с национальной символикой, сообщает РИА Новости. Такое решение приняла Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE).

Участники большинством голосов поддержали возможность участия российских спортсменов в международных турнирах как в полном, так и в частичном формате под нейтральным флагом. На голосование были представлены две резолюции, которые делегаты поддержали по очереди путем тайного голосования. Частичный допуск получил больше голосов. Однако окончательное решение пока не принято.

Ранее совет FIDE предложил допустить мужскую сборную России к командным соревнованиям в нейтральном статусе, аналогично тому, как это было сделано с юниорскими, женскими командами и командами инвалидов.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в чемпионате мира под флагом федерации допустили женскую сборную.

#Спорт #шахматы #допуск #ФИДЕ #международные соревнования
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 