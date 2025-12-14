FIDE поддержала допуск россиян к турнирам под национальным флагом

Российских шахматистов могут допустить до участия в международных соревнованиях с национальной символикой, сообщает РИА Новости. Такое решение приняла Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE).

Участники большинством голосов поддержали возможность участия российских спортсменов в международных турнирах как в полном, так и в частичном формате под нейтральным флагом. На голосование были представлены две резолюции, которые делегаты поддержали по очереди путем тайного голосования. Частичный допуск получил больше голосов. Однако окончательное решение пока не принято.

Ранее совет FIDE предложил допустить мужскую сборную России к командным соревнованиям в нейтральном статусе, аналогично тому, как это было сделано с юниорскими, женскими командами и командами инвалидов.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в чемпионате мира под флагом федерации допустили женскую сборную.