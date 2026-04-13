Во вторник каспийский циклон принесет в Москву дожди

Приближающийся с Каспийского моря циклон принесет осадки в столичный регион. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодняшний день в Москве эквивалентен вчерашнему, то есть температура будет на уровне +12...+13°C. Дождя ожидать не стоит», - цитирует синоптика RT.

Шувалов отметил, что с юго-востока к нам приближается Каспийский циклон. Из-за него в Волгоградской области ожидается выпадение половины месячной нормы осадков. В столичный же регион во вторник придет более спокойный и умеренный дождь. Осадки плотнее могут быть только на юге Московской области.

Максимально температура в столице во вторник может подняться до +10 градусов, объяснил синоптик. В среду дождь закончится. Начнутся прояснения. При слабом восточном ветре температура может дойти до +13...+15 градусов. Такая же погода ожидается и в четверг. В пятницу вновь вероятен небольшой дождь.

Ранее в разговоре со «Звездой» Шувалов рассказал, что на этой неделе в Московском регионе ожидается преимущественно теплая погода. Синоптик также отметил, что в четверг и пятницу ожидается потепление вплоть до +15 градусов. А уже к выходным температура воздуха прогреется до +20.

По мнению синоптика Александра Ильина, повышение температуры в Москве начнется в понедельник, всю неделю температура будет +9...+14 градусов. Частые осадки в регионе не предвидятся, возможны небольшие дожди во вторник и четверг. По мнению Ильина, никаких морозов в Москве не ожидается.