Москву и Подмосковье всю неделю ждет теплая погода

С воскресенья Москву и Подмосковье ожидает тепло. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина.

Повышение температуры начнется в понедельник, всю неделю температура будет +9...+14 градусов. Частые осадки в регионе не предвидятся, возможны небольшие дожди во вторник и четверг.

«Ну и прояснения в виде солнышка. Никаких морозов не ждем. Разнообразная веселенькая неделя будет», - заключил синоптик.

Напомним, на неделе в Москве и области местами выпал снег и образовался лед. Московских автомобилистов попросили воздержаться от поездок на время неожиданного похолодания.

По словам автоэксперта, если холодная погода застала в тот момент, когда на авто летняя резина, прежде всего следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Но перед выездом на дорогу рекомендуется протестировать модель поведения машины в таких условиях.