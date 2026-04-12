Москвичам пообещали теплую погоду на следующей неделе

В Москве на следующей неделе наступит преимущественно теплая погода. Об этом рассказал «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

«Что касается следующей недели, то она будет немного неоднородной. Погода в понедельник практически повторяет воскресную. То есть, преимущественно без осадков, и температура 11-13 градусов тепла», - уточнил он.

Синоптик также отметил, что в четверг и пятницу ожидается потепление вплоть до +15 градусов. А уже к выходным температура воздуха прогреется до +20.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что с воскресенья Москву и Подмосковье ожидает тепло. По его словам, повышение температуры начнется в понедельник, всю неделю температура будет +9...+14 градусов.