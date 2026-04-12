Москвичам пообещали теплую погоду на следующей неделе

По словам синоптика Шувалова, Ближе к выходным температура воздуха поднимется до +20.
Глеб Владовский 12-04-2026 12:05
В Москве на следующей неделе наступит преимущественно теплая погода. Об этом рассказал «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

«Что касается следующей недели, то она будет немного неоднородной. Погода в понедельник практически повторяет воскресную. То есть, преимущественно без осадков, и температура 11-13 градусов тепла», - уточнил он.

Синоптик также отметил, что в четверг и пятницу ожидается потепление вплоть до +15 градусов. А уже к выходным температура воздуха прогреется до +20.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что с воскресенья Москву и Подмосковье ожидает тепло. По его словам, повышение температуры начнется в понедельник, всю неделю температура будет +9...+14 градусов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
