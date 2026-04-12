США и Иран не достигли соглашения на переговорах в Пакистане

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что их сторона передала Тегерану «последнее и наиболее выгодное предложение» и ждет ответа.
Вероника Левшина 12-04-2026 05:10
© Фото: Vuk Valcic, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: The White House

Делегации Соединенных Штатов и Ирана не достигли договоренностей во время переговоров в Исламабаде, Пакистан. Об этом сообщил вице-президент США и глава делегации Джей Ди Вэнс.

«Они решили не принимать наши условия», - прокомментировал несостоявшуюся сделку Вэнс.

Отмечается, что Иран не показывает готовность к отказу разрабатывать ядерное оружие. По словам вице-президента США, их сторона передала Тегерану «последнее и наиболее выгодное предложение» и ждет ответа.

Напомним, накануне начались переговоры между американской и иранской сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Вскоре они зашли в тупик из-за разногласий в обсуждении Ормузского пролива: США хочет совместный контроль над проливом, а Иран отказывается выпускать единоличную власть над акваторией из своих рук.

