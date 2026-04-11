В Исламабаде стартовали переговоры США и Ирана

Переговоры США и Ирана в Исламабаде официально начались. Журналистка телеканала NewsNation сообщила об этом после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом прибыла в пакистанскую столицу. Американскую сторону также представляют специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. В ее составе находится и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Переговоры проходят при посредничестве Пакистана. Стороны провели отдельные встречи с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

Президент США Дональд Трамп ранее подчеркнул, что Вашингтон готов к серьезному диалогу, но при этом сохраняет жесткую позицию по ключевым вопросам, включая Ормузский пролив и ядерную программу Ирана.

До начала официальной встречи Иран передал пакистанским посредникам список "красных линий". Как пишет IRIB, в них вошли: суверенный контроль Ирана над Ормузским проливом, получение репараций, разморозка иранских активов, достижение всеобъемлющего и прочного прекращения огня во всем регионе.

Переговоры проходят на фоне хрупкого двухнедельного перемирия, объявленного в начале апреля. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей.