МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Исламабаде стартовали переговоры США и Ирана

Об этом Трамп сообщил журналистке NewsNation.
Дима Иванов 11-04-2026 15:50
© Фото: Wang Shen, XinHua, Global Look Press

Переговоры США и Ирана в Исламабаде официально начались. Журналистка телеканала NewsNation сообщила об этом после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом прибыла в пакистанскую столицу. Американскую сторону также представляют специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. В ее составе находится и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Переговоры проходят при посредничестве Пакистана. Стороны провели отдельные встречи с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

Президент США Дональд Трамп ранее подчеркнул, что Вашингтон готов к серьезному диалогу, но при этом сохраняет жесткую позицию по ключевым вопросам, включая Ормузский пролив и ядерную программу Ирана.

До начала официальной встречи Иран передал пакистанским посредникам список "красных линий". Как пишет IRIB, в них вошли: суверенный контроль Ирана над Ормузским проливом, получение репараций, разморозка иранских активов, достижение всеобъемлющего и прочного прекращения огня во всем регионе.

Переговоры проходят на фоне хрупкого двухнедельного перемирия, объявленного в начале апреля. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей.

#сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Иран #Исламабад #переговоры США и Ирана
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 