FT: переговоры США и Ирана по Ормузскому проливу зашли в тупик

Переговоры США и Ирана по Ормузскому проливу зашли в тупик. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, Иран настаивает на единоличном контроле территории. Кроме того, власти исламской республики по-прежнему выражают идею взимания платы за проход судов.

В Вашингтоне предлагают совместный контроль над проливом, однако такой сценарий не устраивает Иран. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп уже соглашался с условиями Ирана по оплате судоходства, из-за чего столкнулся с критикой.

В результате этот вопрос пока остается единственным камнем преткновения на переговорах. Стороны не исключают проведения еще одного раунда поздно вечером 11 апреля.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о том, что двум военным американским кораблям удалось пройти через Ормузский пролив и выйти в Персидский залив. КСИР опроверг эту информацию.