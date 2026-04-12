Переговоры США и Ирана продолжатся в воскресенье

Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном продолжатся в воскресенье, 12 апреля. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Корреспондент издания в Исламабаде подчеркнул, что американская сторона выдвигает необоснованные требования, в то время как Иран стремится защитить национальные интересы.

«С учетом предложения пакистанской стороны и согласия обеих сторон, переговоры продолжатся в воскресенье в очередном раунде», - пишет агентство.

Напомним, накануне в Исламабаде, Пакистан, начались переговоры между американской и иранской сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Вскоре стало известно, что переговоры зашли в тупик. Иран настаивает на единоличном контроле территории. Кроме того, власти исламской республики по-прежнему хотят взимать плату за проход судов. В Вашингтоне предлагают совместный контроль над проливом.