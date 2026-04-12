В Тегеране установили личности более 3 000 жертв атак США

Глава Организации судебной медицины Ирана сообщил, что среди жертв 2 875 — мужчины и 496 — женщины.
Андрей Юдин 12-04-2026 16:23
© Фото: XinHua, Global Look Press

В Иране установили личности более трех тысяч погибших в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщил глава Организации судебной медицины Ирана Аббас Масджеди Арани.

Чиновник отметил, что из числа погибших 2 875 - мужчины и 496 - женщины.

Ранее США и Иран объявили режим прекращения огня. В эту субботу прошли переговоры между странами. Агентство Tasnim сообщало, что американская и иранская стороны занимали крайне разные позиции в переговорах.

Во время разговора мнения делегаций расходились по двум-трем важным пунктам, в том числе по Ормузскому проливу.

#Иран #жертвы #арабо-израильский конфликт #война на ближнем востоке
