В Тегеране установили личности более 3 000 жертв атак США

В Иране установили личности более трех тысяч погибших в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщил глава Организации судебной медицины Ирана Аббас Масджеди Арани.

Чиновник отметил, что из числа погибших 2 875 - мужчины и 496 - женщины.

Ранее США и Иран объявили режим прекращения огня. В эту субботу прошли переговоры между странами. Агентство Tasnim сообщало, что американская и иранская стороны занимали крайне разные позиции в переговорах.

Во время разговора мнения делегаций расходились по двум-трем важным пунктам, в том числе по Ормузскому проливу.