Mehr: США и Иран не достигли взаимопонимания по двум-трем вопросам

Иран и США не смогли договориться по двум-трем пунктам. Об этом сообщил Mehr со ссылкой на МИД исламской республики.

«Достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов, но по двум-трем важным пунктам мнения сильно разошлись, и в конечном итоге переговоры не привели к соглашению», - говорится в материале.

Отмечается, что в ходе диалога поднимались новые вопросы, в том числе, связанные с Ормузским проливом. Кроме того, переговоры проходили в атмосфере «недоверия и подозрительности».

Ранее сообщалось, что американская делегация искала любой повод покинуть переговоры. По данным Fars, Вашингтон нуждался в переговорах, чтобы сохранить свой утраченный имидж на международной арене.