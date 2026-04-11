Песков: Каллас не закончила бы МГУ

Глава европейской дипломатии не смогла бы защитить диплом в МГУ.
Андрей Юдин 11-04-2026 21:01
© Фото: Sebastian Christoph Gollnow, dpa, Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным сказал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не смогла бы закончить МГУ.

«Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альмаматер. Она бы не смогла бы защитить диплом», — отметил государственный деятель.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что коллегам Каи Каллас нравится наслаждаться тем, как она позорится, когда проявляет свои знания в политике и географии.

Также помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что за всю свою работу глава евродипломатии произнесла лишь одну интересную фразу: «Пора выпить».

#ЕС #Песков #Каллас
