Ушаков предложил Каллас последовать своему совету и выпить

В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным Ушаков прокомментировал заявление Каллас, которая рассказала о нападениях России на другие страны за последние 100 лет.
Дарья Ситникова 05-04-2026 21:06
Глава евродипломатии Кая Каллас за все время работы произнесла лишь одну интересную фразу о том, что пора выпить. Об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Она одну фразу за всю историю своей работы произнесла такую, ну, интересную, я бы сказал. Она сказала что-то такое: "Пора выпить". Вот, мне кажется, это пора уже сделать ей», - прокомментировал Ушаков.

Каллас сказала эту фразу в январе, объяснив ее тем, что мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать выпивать. Кроме того, она утверждала, что Россия якобы «напала» на 19 стран за последние 100 лет.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что коллегам главы дипслужбы ЕС нравится наслаждаться тем, как Каллас позорится, пытаясь продемонстрировать познания в политике и географии. Он заявил об этом, комментируя ее заявление о том, что Россия напала на 19 стран. Лавров уточнил, что «этот позор продолжается», и «никто ей из ее подчиненных, из членов Евросоюза на это не укажет».

Кроме того, по результатам Мюнхенской конференции по безопасности газета Politico присудила главе европейской дипломатии неофициальную премию за наихудшее выражение эмоций. Она удостоилась награды за худший «покерфейс».

