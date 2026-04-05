Глава Дагестана ответил на слухи об отставке цитатой из фильма

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов прокомментировал слухи о своей якобы отставке цитатой из художественной ленты «В бой идут одни старики».

Со вчерашнего дня он работает в Москве, чтобы скорее наладить жизнь в регионе и помочь пострадавшим.

Как сообщил чиновник, в это время в кулуарах и кабинетах власти республики обсуждают не тему ЧС и помощи, а кто бросил в него большой ком грязи, и это делается в спину.

«...мне очень хочется ответить им цитатой из фильма «В бой идут одни старики»: "Выходи драться один на один. На взлёте бить не буду"», - сказал он.

Сергей Меликов также отметил, что никогда не прятался от опасности или людей. В ближайшие дни он встретится с журналистами, представителями общественности и блогерами. Во время встречи ответит на любые вопросы в прямом эфире.

В Республике Дагестан продолжают действовать очаги чрезвычайной ситуации. Свыше 1000 домов и столько же приусадебных участков остаются подтопленными.

Следственный комитет РФ региона возбудил уголовное дело в отношении инженера, отвечающего за безопасность эксплуатации ГТС. Он нарушил правила безопасности при строительстве объекта.

Кроме того, кабмин Дагестана приступил к выплатам денег пострадавшим от паводка. После этого представители муниципальных образований региона будут проводить оценку ущерба и поддержку потерпевших граждан.