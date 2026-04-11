В Дагестане возбудили дело из-за прорыва плотины Геджухского водохранилища

Следственные органы СК Российской Федерации по Республике Дагестан возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ после прорыва плотины Геджухского водохранилища. Об этом сообщил СК республики.

По версии следствия, должностные лица организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения в Дербентском районе Дагестана, не обеспечили надлежащее техническое состояние объекта, а также не приняли меры по устранению выявленных нарушений.

«При наличии дефектов гидротехнического сооружения, отсутствии предусмотренных систем контроля, аварийно-спасательных средств и плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в условиях введенного режима чрезвычайной ситуации, ответственными лицами не обеспечено принятие мер по предотвращению аварии», - отмечает следствие.

В настоящий момент задержан инженер, отвечающий за безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища, по подозрению в совершении расследуемых преступлений.

«Принимаются необходимые меры к проверке возможной причастности к совершению преступлений и привлечению к ответственности других лиц», - подытожили следователи.

Напомним, 5 апреля произошел прорыв плотины Геджухского водохранилища, повлекший сход значительного объема воды, затопление участка федеральной автомобильной дороги «Кавказ» и прилегающих территорий. Вследствие произошедшего погибли люди, а также причинен имущественный ущерб.