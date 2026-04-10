Кабмин Дагестана начал выплачивать деньги пострадавшим от стихии

Министерство труда и социального обеспечения Дагестана начало выплачивать денежные компенсации пострадавшим от паводков.

«Речь идет о первоначальных выплатах - это 15675 рублей, дальше уже муниципальные образования будут оценивать ущерб имуществу, каждому домовладению, и начнутся другие меры поддержки», - рассказал глава регионального ведомства Магомедзагид Кихасуров.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что необходимо ускорить работу по выплате денег пострадавшим, так как «есть и другие траты, поэтому первые выплаты нужно довести незамедлительно».

Заявления пострадавшие могут подать онлайн через портал «Госуслуги», обратиться в МФЦ или территориальные управления соцзащиты.

В Дагестане из-за наводнения свыше 1000 домов остались под водой. Экономика региона несет потери. В республике размыты дороги, повреждены линии электропередач, пострадали посевы и скот. Причиной инцидента стали аномальные погодные условия и разрушение старой дамбы Геджухского водохранилища.