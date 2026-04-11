МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: делегацию Ирана наделили полномочиями для заключения сделки с США

Такие полномочия дал новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи спикеру парламента страны Мохаммаду Багеру Галибафу на переговорах в Пакистане.
Андрей Юдин 11-04-2026 15:58
© Фото: Wang Shen, XinHua, Global Look Press

Иранская переговорная группа наделена полномочиями лично принять решение об отказе или принятии сделки на переговорах с США. Об этом сообщили источники The New York Times.

По словам осведомителей, право на заключение сделки верховный лидер Моджтаба Хаменеи поручил близкому другу Мохаммаду Багеру Галибафу, который возглавляет делегацию.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф в пятницу пожелал успехов соратнику и отметил, что он «представляет нацию и низам», то есть всю систему Исламской Республики.

Ранее сообщалось, что перед вылетом в Пакистан Вэнс отметил, что Америка готова протянуть руку помощи, если иранцы будут вести переговоры добросовестно. Одной из тем диалога парламентариев может стать освобождение американских граждан, удерживаемых в Иране.

В разговоре со «Звездой» эксперт Каринэ Геворгян отметила, что срыв переговоров она оценивает в 55–60%. Политолог-востоковед также полагает, что переговоры могут не состояться или не принести успеха.

#Пакистан #Иран #переговры #Моджтаба Хаменеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 