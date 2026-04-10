США попросят Иран на переговорах освободить своих граждан

Тема может прозвучать во время переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Лана Иден Андрей Юдин 10-04-2026 19:31
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

По словам осведомителей, власти США намерены попросить на переговорах в Пакистане освободить американцев, которых задержали в Иране. При сложном продвижении переговоров запрос могут отложить. Об этом сообщила The Washington Post.

«Защитники задержанных американцев — а их, как полагают, в иранской тюрьме не менее шести — надеются, что, хотя эти граждане США, скорее всего, были захвачены Ираном, чтобы использовать их в качестве рычага давления в будущих переговорах с Вашингтоном, их освободят в качестве жеста доброй воли со стороны Тегерана», - говорится в сообщении.

Как отметили источники The Washington Post, про данный запрос не сообщали из-за деликатного характера дипломатических вопросов.

Переговоры между США и Ираном о прекращении огня на Ближнем Востоке планируются 11 апреля в Исламабаде. В пятницу делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отправится в столицу Пакистана.

Толчком к началу переговоров послужило достижение режима прекращения огня и инициация Пакистаном мирного урегулирования конфликта.

#сша #Иран #переговоры #пленные
