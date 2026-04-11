МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вэнс, Кушнер и Уиткофф прибыли в Исламабад на переговоры с Ираном

О прибытии американской делегации в Пакистан сообщило агентство Reuters.
Дима Иванов 11-04-2026 09:51
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ExactPressIntl, X

Самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса приземлился в столице Пакистана, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, в Исламабад также прибыли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Перед вылетом в Исламабад Вэнс заявил, что США «безусловно, будут готовы протянуть руку помощи», если иранцы будут готовы «вести переговоры добросовестно». Он также добавил: «Если они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что переговорная команда к этому невосприимчива».

Глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул, что Иран прибыл с добрыми намерениями, хотя и не доверяет Соединенным Штатам. Галибаф напомнил, что во время предыдущих переговоров Вашингтон не выполнил обязательств.

Ранее США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. США приостановили бомбардировки Ирана, Тегеран пообещал открыть Ормузский пролив для судоходства. Перемирие кажется хрупким, Иран настаивает, что оно должно распространяться на Ливан, США и Израиль считают, что на операцию против группировки «Хезболла» прекращение огня не распространяется. Кроме того, проход через пролив по-прежнему ограничен -- пока через него пропускают только сухогрузы, а не танкеры с ближневосточной нефтью.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 