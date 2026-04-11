Вэнс, Кушнер и Уиткофф прибыли в Исламабад на переговоры с Ираном

Самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса приземлился в столице Пакистана, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, в Исламабад также прибыли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Перед вылетом в Исламабад Вэнс заявил, что США «безусловно, будут готовы протянуть руку помощи», если иранцы будут готовы «вести переговоры добросовестно». Он также добавил: «Если они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что переговорная команда к этому невосприимчива».

Глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул, что Иран прибыл с добрыми намерениями, хотя и не доверяет Соединенным Штатам. Галибаф напомнил, что во время предыдущих переговоров Вашингтон не выполнил обязательств.

Ранее США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. США приостановили бомбардировки Ирана, Тегеран пообещал открыть Ормузский пролив для судоходства. Перемирие кажется хрупким, Иран настаивает, что оно должно распространяться на Ливан, США и Израиль считают, что на операцию против группировки «Хезболла» прекращение огня не распространяется. Кроме того, проход через пролив по-прежнему ограничен -- пока через него пропускают только сухогрузы, а не танкеры с ближневосточной нефтью.