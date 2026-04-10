Иранская переговорная группа прибыла в Исламабад

Иранскую делегацию, прибывшую в Исламабад, Пакистан, для ведения переговоров с США, возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Об этом сообщил Fars.
«Если другая сторона примет предварительные условия Ирана для начала переговоров, эти переговоры начнутся», - пишет издание.
В этой поездке Галибафа сопровождают министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиан, глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати и некоторые члены парламента.
Уточняется, что в Пакистан также прибыла американская сторона, которую возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Ранее политолог-востоковед Каринэ Геворгян допустила, что перед переговорами США и Ирана в Исламабаде могут произойти провокации. Эксперт подчеркнула, что вероятность срыва переговоров она оценивает в 55-60%. Она полагает, что, скорее всего, переговоры не состоятся или успеха не будет.
Напомним, стороны конфликта на Ближнем Востоке договорились о двухнедельном перемирии, но после этого израильские военные продолжили совершать атаки по территории Ирана, несмотря на объявление о прекращении огня.
