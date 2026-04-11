В путешествие по жизни Жириновского: что можно увидеть на выставке о лидере ЛДПР в Манеже

Не просто выставка, а фундаментальная исследовательская работа: команда из полсотни человек изучала архивы, тысячи выступлений, интервью с теми, кто лично знал Жириновского. И вот результат - пассажиров приглашают на поезд в увлекательное путешествие, приуроченное к 80-летию Жириновского, в мир лидера ЛДПР: и первая станция - детство.

«Был рожден не для любви - а для дела», как он сам о себе говорил. В эпоху юности Владимир чертил послания с ребятами мелками на крыше. Кстати крыша сделана точь-в-точь как в его двухэтажном доме в Алма-Ате. Там однажды мама собрала ему корзинку с домашней клубникой в качестве подарка в деканат, когда Жириновский отправился поступать в Москву. В итоге приняли в МГУ и поселили в общежитии.

Бидон с молоком, уксусная кислота, консервы и абрикосовый джем - холодильник студента 1960-х.

«Выбирали дизайнеры, более 50 человек, искали в разных местах: и у тех кто был знаком с Владимиром Вольфовичем, и в целом на различных барахолках. Хотели воссоздать дух того времени», - сказала Элеонора Кавшар, заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике.

Следующая станция - «Политическая борьба» - один из самых любопытных периодов работы: от середины 90-х до середины 00-х. С распадом Советского Союза начался этап глубоких перемен: Конституционный кризис 93-го и как итог - принятие новой Конституции, выборы в Государственную Думу и вооруженные конфликты на Северном Кавказе. Для Жириновского это было время активной парламентской работы: постоянные поездки по стране, участие в крупнейших общественных дискуссиях и формирование того самого яркого политического языка и стиля, который сделал его одним самых узнаваемых фигур эпохи.

Станция «Международная» говорит сама за себя: контакты Жириновского на высшем уровне - от первых лиц до бедуинов в пустыне. Искусство дипломатии, прекрасное знание иностранных языков, в частности турецкого, и понимание тонкостей восточных дел: здесь и подарки от Китайской делегации, часы от Саддама Хусейна, накидка от Муамара Каддафи, а между ними с неким намеком страница шенгенской визы. Почему Жириновского боялись на Западе, задавались вопросом российские передовицы, потому что правду говорил.



Сегодня для многих Владимир Вольфович известен как предсказатель, поэтому на выставке есть станция «Мои прогнозы сбылись», где посетители проведут прямые параллели между происходящими сегодня событиями и тем, о чем Жириновский говорил задолго до них.

А ведь Жириновского знают даже зумеры! Школьники и студенты о лидере ЛДПР узнают из «мемов».

«"Сафонов оплатить" - одна из величайших (цитат - примечание редакции), которая стала мемом», - отметил Сергей Шилкин.

Он был «своим» для миллионов россиян. Яркие образы и не менее яркая жизнь: за эпатажем скрывался человек знаний, эксперт по международным вопросам, профессор, Заслуженный юрист России, писатель и публицист. И это еще не все его достоинства.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал, почему сбываются прогнозы лидера партии. Дело в том, что он был очень эрудированным и подготовленным, а также был экспертом по Ближнему Востоку.

Напомним, Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.