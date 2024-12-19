Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского

Прогнозы Владимира Жириновского о развитии ситуации на Ближнем Востоке и на южном Кавказе сбываются не потому, что политик был предсказателем, заявил Владимир Путин.

Дело в том, что он был очень эрудированным и подготовленным, а также был экспертом по Ближнему Востоку.

«Все, что он говорил действительно сбывается, потому что оно все спрогнозировано благодаря его знаниям», - отметил Путин.

В 2019 году Владимир Жириновский сказал, что к 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, который заставит забыть, «что такое Украина». Об этом политик заявлял в 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», на что обратили внимание пользователи Интернета.

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. До этого политик долго и тяжело болел.