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Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского

По его словам, политик был очень эрудированным и подготовленным.
Ирина Егорова 2024-12-19 15:42:00
© Фото: Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press, Global Look Press

Прогнозы Владимира Жириновского о развитии ситуации на Ближнем Востоке и на южном Кавказе сбываются не потому, что политик был предсказателем, заявил Владимир Путин.

Дело в том, что он был очень эрудированным и подготовленным, а также был экспертом по Ближнему Востоку.

«Все, что он говорил действительно сбывается, потому что оно все спрогнозировано благодаря его знаниям», - отметил Путин.

В 2019 году Владимир Жириновский сказал, что к 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, который заставит забыть, «что такое Украина». Об этом политик заявлял в 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», на что обратили внимание пользователи Интернета.

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. До этого политик долго и тяжело болел. 

#в стране и мире #Владимир Путин #Владимир Жириновский #пресс-конференция #предсказания
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